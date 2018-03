Una demo inédita de Amy Winehouse emociona a sus fans Amy Winehouse en uno de sus conciertos. / Reuters Había permanecido guardada en un cajón, a salvo de la destrucción que Universal llevó a cabo de sus otras demos EL NORTE Miércoles, 28 febrero 2018, 13:13

Amy Winehouse falleció en 2011 y a partir de ese momento su discográfica tomó la decisión, de destruir todas las demos de la cantante, tras la publicación de su disco póstumo. Pero, para fortuna de sus seguidores, todavía quedó una canción inédita.

El compositor y músico Cil Cang ha subido a Youtube la canción 'My Own Way', en la que se puede escuchar un voz adolescente de Amy. El músico, en unas declaraciones al diario 'Camden New Journal', ha señalado que «le he estado dando vueltas durante mucho tiempo. Me topé de nuevo con la canción la semana pasada y pensé: lo voy a compartir para que la gente la escuche» y añadió: «Habíamos estado escribiendo bastantes melodías pop, haciendo muchas promociones populares con varios artistas emergentes, muchos de los cuales tenían un talento dudoso. Era un momento terrible para el pop. Pero Amy vino a vernos, abrió la boca y nos dejó sin aliento».

A pesar de las sensaciones que tuvieron al oír la canción, no ha sido hasta ahora cuando ha salido a la luz. La demo se ha convertido en viral rápidamente tras ser subida a Youtube, según publica 'Chance'.