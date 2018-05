Demandada por su socia Raquel Mosquera en 'Supervivientes 2018'. Raquel Mosquera se enfrenta a una demanda frente a Ángela Beck, que le pide 23.000 euros EL NORTE Jueves, 10 mayo 2018, 11:47

Raquel Mosquera se encuentra inmersa en plena 'batalla' para ser ganadora de 'Supervivientes 2018', a pesar del problema de salud que le obligó a permanecer unos días alejada de sus compañeros.

Pero al margen de esa lucha por conseguir la victoria, la peluquera se ha visto involucrada, últimamente, en una noticia que podría dañar su imagen de cara a ganar el concurso, del que muchos opinan que es una de las favoritas.

Raquel se dirigió a Honduras con una denuncia que fue interpuesta por Ángela Beck, su socia en un negocio de extensión de pestañas, tal y como lo ha publicado la revista 'Diez Minutos'. Su socia le reclama 23.000 euros por una deuda relacionada con AB Lashes, el negocio de alargamiento de pestañas que ambas inauguraron en enero del año pasado. Ángela afirma: «Raquel Mosquera me arruinó. Me buscó para que iniciáramos una colaboración entre su negocio de peluquería y el mío. Nos metimos en la reforma con la condición de que ella asumiría el cincuenta por ciento pero nunca me lo pagó».

La audiencia previa se celebrará el próximo 21 de mayo, una cita a lo que no es necesario que acuda Raquel.

Ángela tiene una opinión bastante diferente a la que tiene el público en general de ella: «Raquel es una pesetera, una mujer muy lista y una gran actriz. Siempre quiere dar pena, es todo un papel. Ella tiene otra cara que sí nos ha mostrado a los que la conocemos» ha comentado. Sobre el posible veredicto de la justicia ha señalado: «Yo solo quiero recuperar lo que me debe y espero que el juez, con todas las pruebas documentales que ha presentado mi abogada, me dé la razón».