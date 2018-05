Dell'Attte desvela su gran secreto Antonia Dell'Attte. / Cuatro La italiana recordó en el progama 'Ven a cenar conmigo' que Alessandro Lequio «el mismo día de nuestra boda me pidió el divorcio» EL NORTE Viernes, 4 mayo 2018, 16:28

Antonia Dell'Attte participa en el reality de Cuatro 'Ven a cenar conmigo versión Gourmet', junto con Alba Carrillo, Fortu y Oscar Martínez. Un estreno que nos dejó momentos simpáticos, además del gran secreto que desveló la italiana.

Antonia le lanzó un dardo a su ex, Alessandro Lequio, al hablar de los momentos más complicados de su relación y sin tener en cuenta el duro momento que atraviesa, con su hijo Álex enfermo.

«Ahora le adoro, pero no era nadie cuando nos casamos. Yo estaba en lo más alto de mi carrera en Italia, pero él no. He perdonado muchas cosas para que podamos llevarnos bien ahora», dijo, para más tarde añadir: «Me casé con él cuando llevábamos saliendo cuatro meses. De hecho, me pidió matrimonio el primer día que nos conocimos y el mismo día de nuestra boda me pidió el divorcio» y concluyó diciendo: «Me dijo que si no hacía todo lo que él me dijese, que pedía el divorcio. Y yo le dije que se fuese a la mierda«.