David Copperfield se suma a la lista de acosadores El mago David Copperfield. / Reuters El mago ha sido acusado de drogar y abusar de una modelo de 17 años EL NORTE Jueves, 25 enero 2018, 19:46

David Copperfield se une a la lista de personajes famosos que han sido acusados de abusos sexuales. En esta ocasión, el prestigioso mago ha sido acusado de drogar y abusar de una modelo de 17 años.

El periódico 'The Wrap' ha publicado, en una exclusiva, que la maniquí Brittney Lewis ha hecho público el suceso que se produjo en el año 1998 cuando conoció al ilusionista en un desfile en Japón. La joven acudió con él a uno de sus shows, una decisión de la que todavía se arrepiente: «Recuerdo que me quitó la ropa. Me estaba besando en la cara y luego recuerdo que comenzó a hundirse en mi cuerpo con su rostro».

Lewis asegura que, unos segundos después, ya no recordó nada. Una vez concluida la actuación, se fueron a tomar una copa juntos. Después, asegura que perdió el conocimiento y que solo le quedan algunos recuerdos de la noche. Al despertarse al día siguiente, el mago le dijo que no había pasado nada durante al noche porque era menor. «Me dijo: 'No te la he metido'», apunta.

Dos días después, volvió a su casa, aunque antes tuvo que firmar una carta al mago asegurando que se encontraba bien. La joven se lo contó a sus familiares e incluso llegó a denunciar al FBI en 2007.

El mago, recientemente, publicó un tuit apoyando al movimiento #MeToo y explicando que a él le han acusado en falso y solicita que no se hagan juicios de valor antes de demostrar los hechos.

No era la primera vez que el mago es acusado de abusos. En 2007, una ex miss le denunció, pero la policía descubrió que esa mujer había acusado a otro hombre, pero en realidad habían sido relaciones consentidas, por lo que se cerró el caso, según recuerda 'ABC'.