David Cantero habla de los bulos que circulan por Internet El presentador de 'Informativos Telecinco' acudió al programa de Iker Jiménez 'Cuarto Milenio'

Iker Jiménez abordó en la última entrega de 'Cuarto Milenio', el tema de la información y el periodismo en esta nueva era digital y para hablar de ello contó con el conocido presentador de 'Informativos Telecinco' David Cantero.

Uno de los temas de los que se hablaron fue de los bulos o 'fakes news' que corren por Internet. Se llegó a plantear cómo pueden influir en las elecciones presidenciales, haciendo referencia a Donald Trump en Estados Unidos.

También hablaron de Rusia, después de que en los últimos meses el gobierno de ese país fuera acusado de lanzar bulos por internet para avivar algunos conflictos como es el caso del catalán. Una acusación no demostrada de la que el presentador decía: «Hay que tener mucho cuidado. Detrás de todo esto, ¿qué hay? No sé si lo sabremos o no lo llegaremos a saber, pero que es posible, desde luego».

Cantero también resaltó que ahora es más complicado que nunca ejercer la profesión. Aunque existen más vías para poder estar informado, hay que saber cual es la verdadera información y cual no. En este sentido, ha reconocido que «pese a nuestro esfuerzo alguna vez nos la han colado».