David Bustamente, harto del acoso mediático

David Bustamante, harto del acoso mediático
El cantante cántabro ha mantenido una conversación con Aurelio Manzano en la que desmiente su relación con Ares Teixidó
Lunes, 16 octubre 2017

David Bustamante empieza a estar harto del acoso mediático al que está siendo sometido y a que no dejen de atribuirle falsas novias como son los casos de las informaciones en las que primero le relacionaban con una bailarina y ahora con Ares Teixidó, según recuerda el portal 'Bekia'.

El periodista Aurelio Manzano ya había desmentido hace unos días el romance con la presentadora después de haber hablado con David Bustamante. El programa 'Viva la vida' ha mostrado los whatsapps que intercambió el periodista con el cantante. Manzano le mostró la revista en la que aparecía la información de su relación y le preguntaba: «¿David, qué es esto?», a lo que el cántabro contestó: «¡Mentira! La conozco de un día en la presentación de Telemadrid» y el periodista le comenta: «Hay fotos de ella saliendo y entrando de tu casa, y con maleta», a lo que Bustamante contestó: «¿De mi casa? ¿Vivo yo solo en esta urbanización? Te estoy diciendo que no vivo con nadie ni tengo relación alguna» y añadía: «Si yo tuviera algo con alguien, lo diría... Nunca he ocultado nada. Primero la bailarina y ahora ésta... ¡Ni que fuera Julio Iglesias! Estoy agotado, un beso».

Whatsapp que intercambio Aurelio Manzano con David Bustamante. / Telecinco

Aurelio Manzano también habló con Ares Teixidó: «Como yo no estoy acostumbrada, como yo no soy un personaje. Yo trabajo en televisión, no va conmigo. No sé cómo se gestionan estas cosas. Me he saturado, he bloqueado, solo he pensado en que mi familia estuviera bien. Lo he dejado todo en manos de mi representante y ya está», señaló la reportera.

También ha comentado que en el mismo edificio en el que vive el cántante cántabro vive una amiga suya y repite lo que ha afirmado Bustamante que solo se conocen de la gala de Telemadrid.