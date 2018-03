David Bustamente le envía un ‘recadito’ a su ex David Bustamante. / Instagram El cantante ha mostrado su cansancio de ver continuamente a Paula Echevarría en los medios EL NORTE Martes, 13 marzo 2018, 13:18

David Bustamante no ha perdido la ocasión de lanzarle un ‘dardo envenenado’ a Paula Echevarría, después de que su ex esté consolidando su relación con el futbolista del Málaga, Miguel Torres.

A pesar de encontrarse en un buen momento personal, la actriz asturiana todavía no ha podido cerrar las diferencias que mantiene con su ex, David Bustamante. Cuando todo indicaba que el acuerdo en los términos de divorcio era total, lo que ayudaría a que la relación entre ellos se fuera normalizando, el cantante cántabro sigue sin ocultar su irritación por las continuas noticias que saltan a los medios relacionadas con su ex. Todo ello le llevó a que en su último concierto en Castellón de la Plana dijo, para afear el gesto a Paula: «Soy una persona que no me maquillo ni me peino para ofreceos una foto cada día».