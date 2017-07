David Bustamante podría haber iniciado una nueva relación David Bustamante, durante un concierto en Valladolid. / Ramón Gómez El paparazzi Jordi Martín ha señalado que la chica se llama Sandra y trabaja como bailarina en un local nocturno de Barcelona EL NORTE Viernes, 28 julio 2017, 13:04

La separación de David Bustamante y Paula Echevarría se ha convertido en el auténtico culebrón del verano 2017. Desde que se conoció la noticia de su separación, no ha dejado de especularse con una posible reconciliación, apoyada en las continuas imágenes en la que han aparecido juntos o sus besos en la comunión de su hija Daniella. Pero lo cierto es que de reconciliación nada de nada, tal y como lo ha puesto de manifiesto el cantante cántabro este fin de semana en su último concierto, en el que decía «Los que estéis acompañados a juntaros y los que estéis solteros... aprovechar para pillar cacho», a lo que el público le preguntaba «¿Y tu también?» y David contestaba con humor «Yo ahora... sí».

Desde que hiciera esa confesión ante su público, según pública 'Chance', no ha tardado en surgir la noticia de una posible nueva relación, tal y como la anunciaba el paparazzi Jordi Martín en 'Cazamariposas'.

La chica, en cuestión, sería Sandra, una bailarina que trabaja en un local nocturno en Barcelona. «A David se la presentó esta chica Poty, esta chica ha trabajado con Poty un tiempo atrás en televisión. Está muy ilusionado, la llama cada día, ella se lo ha dicho a su círculo más íntimo. La he visto, es guapísima. Han estado juntos en un crucero en Italia hace 15 días. El viernes vino David expresamente a verla, me dicen que está muy muy ilusionado. Me han contado que ya ha habido aproximación», ha comentado el paparazzi.