David Bustamante, desilusionado Bustamante, acompañado por Sandra. / Instagram La bailarina con la que se le habría relacionado tiene novio EL NORTE Viernes, 28 julio 2017, 17:40

El paparazzi Jordi Martín afirmó hace unos días en 'Cazamariposas' que David Bustamante estaba muy ilusionado con una bailarina que trabajaba en un local nocturno de Barcelona. Una joven que habría conocido por mediación de Poty con quien había trabajado anteriormente en televisión.

La joven que se llama Sandra Torremade vio, por primera vez al cantante cántabro en el crucero que realizó éste por Italia en compañía del coreógrafo.

En un principio, parece que 'la cosa' estaba yendo bien, incluso el extriunfito se desplazó a Barcelona para verla. Pero la situación se ha enturbiado bastante ahora desde que apareciesen unas fotografías de la joven en Instagram con, supuestamente, su novio. Aunque su noviazgo no marchaba por el mejor camino, ella no quiere que acabe así, de ahí que ha tomado la decisión de no ver a Bustamante durante un tiempo, según publica 'Bekia'.

Pero no acaba aquí la historia. Poty habría llamado a Laura Fa, colaboradora de 'Cazamariposas', para decirle que David no está ilusionado con Sandra y que él sigue intentando reconquistar a Paula Echevarría.