Bustamante afirma que Jordi Martín le intentó sacar de la carretera

Beatriz Cortázar ha comentado que el cantante no habría propuesto al paparazzi un posado con declaraciones para olvidarse de lo ocurrido

EL NORTE Martes, 1 agosto 2017

La supuesta agresión de David Bustamante a Jordi Martín parece que va a traer cola. El programa de Telecinco 'Socialité', presentado por María Patiño, se hizo eco el pasado domingo de los hechos. El cantante cántabro ofreció su versión a la presentadora, mientras que Jordi entró vía telefónica para contar la suya y ayer en el programa 'Viva la vida', Beatriz Cortázar aportó nuevos datos pero siempre en boca de David Bustamante. La periodista ha querido dejar claro que el cantante nunca propuso a Jordi Martín un posado con declaraciones para que se olvidara de lo ocurrido. «Esto me arruina mi vida. Jordi por favor, sé buena persona, te doy fotos con el torso desnudo. No me hagas esto», le habría dicho a Martín, según el paparazzi.

Pero Bustamante apuntaba todo lo contrario: «Me lo niega tajantemente, es falso», decía Cortázar, que además añadía que el cantante tiene intención de denunciarle e insiste en que se escuchen los audios para que se oigan las provocaciones que le hacía el paparazzi: «Insiste en que no pongan vídeos, que pongan audios, que se escuchen las amenazas de muerte a mí y a mi familia. Es lo que quiero que pongan».

Bustamante cuenta con un testigo «que recibió un tipo de amenazas muy parecidas». Además le ha llamado un periodista amigo que recibió hace poco amenazas de Jordi Martín «en el mismo tono».

Pero la historia no termina con ese cruce de amenazas, Bustamante ha acusado al fotógrafo de querer sacarlo de la carretera. Beatriz Cortázar dio veracidad a la versión del cantante: «Eso podría explicar por qué esa parada, la bajada de coches... No es una cosa de que le haya dado un brote».

Otro de los colaboradores del programa, Antonio Rossi, también tendió su mano al del San Vicente de la Barquera: «En la llamada de Jordi dice que para en una estación de servicio y se baja hacia él. ¿Qué hacía Jordi fuera del coche? Si alguien va a por ti te quedas en el coche ¿no?».