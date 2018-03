David Bisbal, desolado David Bisbal. / Instagram El cantante almeriense está atravesando por un momento complicado tras la muerte de un miembro de la Orquesta Expresiones EL NORTE Jueves, 22 marzo 2018, 14:56

David Bisbal empezó a amar el mundo de la música en la Orquesta Expresiones, antes de participar en el concurso 'Operación Triunfo' que le catapultó hacia la fama. Sobre su paso por el grupo, el alemeriense recuerda que «allí lo aprendí todo acerca de la música, exploré escenarios, descubrí el desarrollo de mi voz y conocí a unas personas que se convirtieron en grandes que compañeros y en mi propia familia».

Pero ahora es un momento triste ya que ha fallecido uno de sus grandes maestros y miembro de la orquesta, José López Estrada, más conocido por Pepe, y al que Bisbal le ha dedicado unas palabras: «Todos sabéis cuáles fueron mis inicios, me gustaría hacerle un homenaje a José López Estrada, Pepe, de la Orquesta Expresiones».

Para David, «Pepe era una de esas personas que siempre estaba a tu lado dándote los mejores consejos. Era alguien transparente, si había algo que le gustaba, te felicitaba y si creía que te habías equivocado, también te lo decía, siempre con el ánimo de enseñarte y ayudarte. Por eso, siempre voy a agradecer todo lo que me ha aportado, en lo personal y en lo profesional, ya que en definitiva son las personas que más nos quieren aquellas que siempre dicen la verdad. Siempre que recuerde a Pepe, lo haré esbozando una gran sonrisa».

Además del fallecido, el cantante también ha querido dedicar unas palabras a su familia: «Para mí lo más importante en estos duros y tristes momentos ha sido poder estar lado de María del Mar y sus dos hijos, Alejandro y María del Mar. Las despedidas siempre son muy duras y fundirse en un abrazo con los seres más queridos son únicamente un pequeño consuelo para una pérdida de tal magnitud».

Bisbal también ha recordado el cariño que siempre le demostró, no solo Pepe, sino también su mujer María del Mar, quien le animó «a que hiciera la prueba en la Orquesta Expresiones cuando tenía 18 años y, desde aquel momento, Pepe me cuidó como a un hijo más junto a María del Mar y Alejandro. 'El niño' me llamaban».