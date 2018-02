Dani Parejo hace feliz al pequeño Juan Dani Parejo con el pequeño Juan. / Fundación Pequeño Deseo El niño de 8 años, que padece una grave enfermedad, hizo realidad su sueño de conocer a su ídolo EL NORTE Miércoles, 14 febrero 2018, 11:28

Dani Parejo, el capitán del Valencia CF, ha hecho realidad el sueño del pequeño Juan, un niño de ocho años con una grave enfermedad que tenía deseos de conocer al futbolista. «Juan es un apasionado del fútbol, siempre ha querido jugar, pero por su enfermedad no ha podido», comentaba su madre, Susana. Su padre, un gran apasionado del Valencia CF, siempre le dice al pequeño: «Hijo, yo tampoco juego al fútbol y no pasa nada. Nos gusta, somos valencianistas y siempre apoyamos a nuestro equipo, eso es lo importante». No obstante, a Juan le gustaría echar un partidillo en el recreo como a la mayoría de los niños de su cole, tal y como recuerda el portal 'Chance'.

«Cuando supimos la historia de Juan no tuvimos ninguna duda de que la Fundación Valencia FC nos ayudaría a hacerle feliz», comenta Marta Miró, coordinadora en la Comunidad Valenciana de la Fundación Pequeño Deseo.

Para que Juan conociese a su ídolo, su familia ideó un plan. La hermana y los padres del niño se fueron con Juan de compras para prepararle en teoría una fiesta a su tía Puri, pero todo fue una excusa. A medida que se iban acercando a la ciudad deportiva del Valencia, Juan le decía a su padre: «Mira papá, el escudo del Valencia». Allí entró en una sala, donde apareció Dani Parejo, convirtiéndose en el momento más feliz en la vida de Juan.

Ahora, Susana comenta que: «En el cole, Juan se sentía un poquito aislado porque no podía hacer las mismas cosas que otros niños», pero a partir del encuentro con Parejo todo cambió: «De pronto, se convirtió en el protagonista, todos los niños le preguntaban y querían ver sus fotos con el capitán y eso le ha hecho sentirse genial».

Juan, tras estar con su ídolo, comentó: «Es muy simpático porque jugó conmigo y me regaló la camiseta firmada y ¡el brazalete del capitán!», y añade: «Gracias porque lo que hacéis es increíble y maravilloso».