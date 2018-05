Dani Martín expresa su deseo de cantar con Amaia en su gira Dani Martín. / Instagram El cantante ha presentado su nuevo single 'Dieciocho', antes de comenzar su gira de conciertos EL NORTE Jueves, 3 mayo 2018, 12:19

Dani Martín, en la rueda de prensa que ofreció con motivo del inicio de su gira 'Grandes éxitos y pequeños desastres', comenzó diciendo: «Cuando cambias de etapa, de lo que vienes a una nueva, no sé porqué razón a las personas nos da un poco de 'cosa' lo que has vivido anteriormente. Luego todo el mundo o casi todo el mundo se vuelve a hacer amigo de su ex novia, pero pasan unos años hasta que puedes encontrarte en un bar y darte un abrazo. Y eso es lo que me ha pasado con un montón de canciones que escribí con El canto del loco y que me daban pues eso, un poco de 'cosa', de recuerdo y como de reparo también. Y de repente me encuentro en un momento en el que digo, joder, qué canciones tan divertidas aquellas, qué bien me lo pasaba y porqué no las voy a tocar si son mías. Y eso es lo que voy a hacer, voy a volver a cantar un montón de canciones que forman parte de una etapa anterior de mi vida, pero una etapa que me inventé yo, que creé yo, en la que tiré del carro, compuse... y que para mí son mías, por eso las quiero tocar otra vez».

De sus 18 años de carrera musical, echa de menos: «que me la sude todo un poco más, que confíe en que las canciones van a hacer que todo salga maravilloso. Ahora soy una persona que roza la obsesión, el control, todo súper metódico, debo tener un descendiente aleman ahí súper arraigado en mi ser, bromeó el artista, lo que pasa que por otro lado me encanta que no me la sude todo tanto porque luego ves el resultado y no tiene nada que ver a lo que hacíamos entonces, dejábamos todo un poco más a la edad que teníamos».

Sobre la disolución de 'El Canto del Loco' comentó: «Un gran éxito fue darme el permiso, en el año 2009, de dejar de hacer algo que ya no me hacía feliz, aunque llenara cinco noches el Palacio de los deportes etc. Quería hacer un disco solo, hacer las cosas hacia Barajas en lugar de hacia la carretera de Burgos, y eso fue lo que hice. Me di ese permiso» y añadía: «Creo que darse esos permisos es maravilloso, porque realmente estás haciendo lo que quieres, eso es el éxito. Para mí el éxito es cuando quieres montar un huerto, tomar el sol ocho horas al día y abrazar a tu mujer en vez de estar 40 horas metido en una oficina porque vas a ganar más dinero. Tal vez suene utópico y tal vez lo diga desde un lugar privilegiado, pero creo que todos tenemos un montón de cosas alrededor que son grandes éxitos como la paciencia, los besos, querernos, hacer el amor, escuchar, ser generosos... y todo eso para mí es mucho más importante que otras cosas a las que a veces le dedicamos más tiempo».

Sobre su gira recordó: «Vamos a tocar todas las canciones que la gente quiere escuchar. He hecho un concierto con 23 singles de toda mi carrera y me apetece que la gente venga a pasarselo bien, a cantar, a olvidarse de su vida y disfrutar. Luego la puesta en escena es súper chula. He viajado, he visto conciertos, me he fijado en un montón de cosas... hay una especie de narrador a lo largo del concierto que ha sido el que ha conseguido que me atreva a cantar todas estas canciones que hace mucho que no cantaba».

En cuanto a la pregunta de que si tenía ya la confirmación de Amaia de OT, Dani Martín conestó: «Voy a ser muy sincero, creo que estos chavales tienen que estar viviendo un 'chocho' monumental, y la gente que está a su alrededor debe de estar a este 'chocho' también y no nos han contestado para decirnos si quieren o no cantar con nosotros. Yo estaría encantado y, si algún día me la encuentro, se lo diré».