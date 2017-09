Dafne Fernández quiere tener familia numerosa Dafne Fernández, en un acto promocional. / E. Press La actriz reapareció ante los medios después de haberse casado con Mario Chavarría el pasado 1 de septiembre EL NORTE Jueves, 21 septiembre 2017, 11:58

La presentación del nuevo perfume de Solo Loewe y el estreno de la película 'Kingsman: El círculo de oro' fueron la excusa para ver de nuevo a Dafne Fernández, quien reaparecía ante los medios después de su enlace con Mario Chavarría el pasado 1 de septiembre.

Después de dar el 'sí quiero', Dafne reconoce que está llena de proyectos de futuro, y entre ellos ampliar la familia porque, como ha recogido 'Chance', «me temo que es lo que me toca a partir de ahora, es una presión encima. No sé, somos todavía muy jóvenes, queremos hijos, queremos muchos además».

Aunque, de momento, quieren disfrutar del recién estrenado matrimonio: «No sé, yo por mí muchos, él no sé. El quiere hijos, pero no sé, vamos a disfrutar un poco del matrimonio y no sé. Tampoco eso se pude pedir».

Y en el terreno profesional, Dafne está en plena promoción de 'Perfectos desconocidos', «que estrenamos el 1 de diciembre en cines..., y muy contenta».