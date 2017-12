Curioso posado navideño de Sara Carbonero, Iker Casillas y sus hijos Sara Carbonero e Iker Casillas en la playa. / Facebook La presentadora ha demostrado gozar de un buen sentido del humor EL NORTE Martes, 26 diciembre 2017, 12:08

Iker Casillas y Sara Carbonero forman una pareja de las más mediáticas del país, aunque no por ello dejan de ser discretas. Suelen ser muy dados a publicar en las redes sociales instantáneas de su vida privada, según recuerda Bekia.

Ahora, con motivo de la Navidad, la presentadora ha querido mostrar un posado familiar con mucho humor, al publicar cuatro panes con los nombres de cada uno de los miembros de su hogar y acompañado del mensaje: «Un año más os dejo aquí nuestro tradicional posado navideño, no me digáis que no estamos para comernos. Unos salimos más redondos que otros, pero para eso son estas fechas. Para comer, reír, soñar, celebrar, para volver a creer, a ilusionarse, a ser niños. Como dijo Charles Dickens: 'Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de conservarla todo el año'. ¡Feliz Navidad a todos! #ahorayanospodemoscomerlospanes #agusto #detalles #raíces #slowlife #graciasPaco».