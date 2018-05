Quinto aniversario de la muerte de Mario Biondo Santina D'Alessandro con su hijo Mario Biondo. / Twitter La madre del cámara ha comentado: «Para detenerme tendrán que matarme» EL NORTE Miércoles, 30 mayo 2018, 14:19

Acaba de cumplirse el quinto aniversario de la muerte de Mario Biondo, pero parece que su madre sigue incansable por esclarecer su muerte. Santina D'Alessandro ha mantenido una entrevista con 'Jaleos' en la que deja claro que no parará. Sobre su estado de ánimo ha señalado: «El dolor lo tengo siempre presente. Está en mi corazón y cada día es más profundo» y ha añadido que todo este tiempo ha sido de «duras batallas para demostrar que las conclusiones de España y de Raquel no son verdaderas. Cinco años intentando demostrar la verdad con las pruebas, negro sobre blanco, de los prestigiosos peritos que han señalado que Mario Biondo fue asesinado».

Cuando el cámara fue encontrado sin vida en su domicilio estaba casado con la presentadora Raquel Sánchez Silva, quien ahora ha vuelto a encontrar el amor y ha tenido dos hijos. Según Santina lo más doloroso es no tener a su hijo: «Una mano asesina ha puesto fin a su vida y también ha destruido la nuestra».

Como muestra de su dolor, la madre de Mario publicó en las redes una imagen de su hijo muerto, algo de lo que no se arrepiente: «Nos dieron la foto del cuerpo de mi hijo Mario dos años y medio después de duras luchas, esas fotos hablan claramente de un asesinato y sentí que tenía que compartir esta realidad con todos. Nunca me arrepentí y lo volvería a hacer un millón de veces y no porque no tenga amor y respeto por mi hijo, sino para obtener la justicia que Mario merece».

Santina termina la entrevista enviando un mensaje: «Deseo dejar un mensaje a los asesinos de mi hijo y los cómplices: Si esperaban a una pobre madre siciliana que se resignara fácilmente ante este crimen infame, se equivocan: No tengo miedo, ya me han hecho el peor mal ¡Nunca me rendiré, para detenerme, también tendrán que matarme!».