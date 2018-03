Cruce de 'pullas' entre Chabelita y Alelandro Albalá Chabelita frente a Alejandro Albalá. / Telecinco Ellos serán los encargados de defender a sus parejas, Alberto Isla y Sofía Suescun, en 'Supervivientes 2018' EL NORTE Viernes, 16 marzo 2018, 13:54

Ayer, 15 de marzo, Telecinco emitió la primera gala de 'Supervivientes 2018' y por lo que pudimos ver esta edición promete. El primer encontronazo lo tuvieron en el plató Chabelita y Alejandro Albalá que intetaran defender a sus actuales parejas Alberto Isla y Sofía Suescun, respectivamente.

Jorge Javier Vázquez, ante la tensa situación que se estaba viviendo, ha comentado: «A ver, hay una situación complicada en el plató esta noche porque, por primera vez, se encuentran un matrimonio o dos personas que fueron matrimonio, pero que ahora ya no lo son. Vamos, yo creo que ya no lo son. Entonces, yo no sé si se hablan o no se hablan. No sé cómo va a ser la comunicación entre ellos. Mmm, mejor se lo pregunto».

Así que se encaminó hacia Alejandro para decirle: «Alberto... ¡Ay, perdón! ¡Es que siempre me pasa lo mismo! Alejandro, ¿recuerdas a tu ex?» y éste contestó mirando a Chabelita: «¡Claro! ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches», y ella, educadamente, le respondió, a la vez que contenía la risa: «Buenas noches, Alejandro».

Albalá, que en un principio mantuvo la tranquilidad, cuando el presentador les invitó a que podrían intercambiar alguna palabra, le lanzó una pulla a su compañera de plató: «Es ella la que tiene el problema en verme porque yo creo que sigue enamorada de mí, la chiquilla...», a lo que Chabelita contestó: «Lo único que nosotros tenemos es una cosa pendiente y punto. Yo no necesito nada más», en referencia a su divorcio. Albalá volvió a hacer un comentario que molestó a la hija de Isabel Pantoja. «A ver si se da prisa, dile», apuntó el cántabro, mientras que Chabelita, que no podía estar callada, respondió: «Espera, déjame hablar, porque yo sé que él presentó un recurso, presentando el contrato, para poder aplazar el divorcio y la fecha sigue así porque el juez ha dicho...».

Pero el intercambio de mensajes no acabó ahí, siguieron cuando Chabelita contactó con Alberto Isla que dijo: «La quiero mucho y la echo mucho de menos, tanto a ella como a los niños y a toda mi familia. ¡Te quiero!». Posteriormente, emitieron un vídeo en el que Isla le contaba a sus seguidores los detalles de la reconciliación y destacando que aunque ha estado tres años separados no han dejado de quererse, afirmando que 'siempre' han estado enamorados y que ahora están mejor que antes: «Antes no habíamos convivido con nadie nunca, nos entendemos mucho mejor... Han sido tres años, pero han sido también tres años de amigos. Se tiene más confianza que cuando estaba anteriormente».

Tras el mensaje de Alberto, Chabelita respondió: «Estoy super contenta. Yo creo que, después de tres años, hemos madurado... Ha sido una persona que me ayuda, me aporta un montón... Le quiero muchísimo y, es que, lo que yo tengo, la estabilidad que tengo ahora, me la dado él, es que se lo debo a él todo. Es mi otra parte. Te lo juro, de verdad, pero de verdad». Un comentario que tuvo respuesta por parte de Alejandro: «Anda que no tienes partes por ahí», lo que provocó las risas entre los espectadores.