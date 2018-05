Críticas a 'Supervivientes' por lo que hicieron a María Jesús No consiguió pasar la dura prueba que el programa la puso para poder ver a su prometido EL NORTE Valladolid Lunes, 14 mayo 2018, 12:42

Este domingo María Jesús Ruiz, concursante de Supervivientes, recibió la visita de su prometido Julio Ruz en la isla de Honduras. Lo que parecía, en un primer momento una visita, como las que han tenido algunos concursantes, se conviritió, para la concursante, en un mal trago.

Tuvo que disputar una dura prueba que finalmente perdió y el programa no permitió el encuentro con su pareja. Los espectadores consideraron como algo excesivamente cruel y Twitter se llenó enseguida de críticas hacia el programa.

En un primer momento a la concursante la colocaron, como hace el programa, con los ojos tapados frente a una mesa repleta de platos diretentes. Al otro lado se encontraba Julio dentro de una especia de jaula cerrada con cuatro candados.

María Jesús una vez que se quitó las gafas se puso muy nerviosa al ver a su prometido y fue corriendo a abrazarle pero Lara Álvarez se lo impidió y le comentó de que primero tenía que pasar la prueba.

La prueba consistía en comer unos platos para conseguir las llaves que abriría los candados. Cada plato estaba asociado a un número de llaves. Había desde grillos hasta un donuts.

Una vez elegido y comido los cinco platos, se dispuso a abrir los candados pero con los nervios se terminó el tiempo y no lo consiguió. Lara Álvarez ya aviso a la concursante de que si no conseguía abrir los candados no se produciría el encuentro. Todo el esfuerzo que hizo María Jesús no fue suficiente. La exmiss se vino abajo y empezó a llorar desolada. Y la organización continuaba diciendo que al no pasar la prueba no se podría abrazar con su pareja porque así eran las reglas.

Mientras que Ruz consolaba a la exmiss diciéndole que la quería, Lara se la llevaba lejos para que el trago no fuese tan duro.

Hasta ahora ninguno de los compañeros que han recibido visitas no han tenido que superar una prueba tan dura como la que tuvo que superar María Jesús. Las críticas en redes no se hicieron esperar.

A los demás cuando hubo visita no tuvieron que comer bichos.

Qué ganas de tocar las narices #ConexiónHonduras9 — Wanda Putney (@WandaPutney) 13 de mayo de 2018

Innecesario hacer sufrir a una persona tanto, solo por audiencia.Con todo lo que pasan ya emocionalmente en la isla, creo q ese berrinche q le estáis haciendo pasar a María Jesús es ridículo y q a los demás cuando han recibido visitas no se lo habéis hecho pasar — Dama J Azul (@DamaJAzul) 13 de mayo de 2018

No es justificable q le deis ese disgusto a Maria jesus.las normas deberían de ser para todos. Pero funciona is así. Con la injusticia — ana🍀🍀🍀 (@anuski1515) 13 de mayo de 2018