Críticas a los estilismos de la celebrities embarazadas Pilar Rubio. / Instagram La mujer de Sergio Ramos responde a los comentarios negativos en las redes sociales EL NORTE Lunes, 15 enero 2018, 13:35

Celebrities como Pilar Rubio, Malena Costa, Georgina Rodríguez o Alice Campello se encuentran en un avanzado estado de gestación pero siguen marcando tendencias con los diseños que lucen. Unos diseños que, en ocasiones, no se escapan a las críticas como las que recibió la pareja de Sergio Ramos al optar por un vestido blanco ceñido. Como respuesta a esas críticas, comentó: «He oído algún comentario de que cómo puede llevar ese vestido ajustado, qué horror. Ahí es donde más recogida va la barriga y donde mejor va. Los vestidos son elásticos, te cabe esa barriga y otra más grande. Los vestidos son ajustados para que quepan todas las mujeres con todas las formas del mundo. ¿Por qué estés embarazada tienes que ir como un saco de patatas? No, eso no queda bien. Me gusta ir ajustada y lo seguiré haciendo».

Por este tipo de vestimenta también ha optado Malena Costa y tampoco se ha escapado a los comentarios negativos. Pero no solo las celebrities embarazadas son criticadas por llevar este tipo de diseños, también lo es, por ejemplo, Cristina Pedroche, quien respondió de forma muy tajante a una crítica: «Es mi cuerpo, dejadme en paz».