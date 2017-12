Critican a Telecinco por emitir anuncios en mitad de la canción 'Let it go' de 'Frozen' Los telespectadores expresaron sus protestas a través de las redes sociales EL NORTE Martes, 26 diciembre 2017, 13:14

Telecinco optó para la Nochebuena por emitir en prime time, el estreno del corto navideño de la franquicia de Disney: 'Frozen, una aventura de Olaf' y a continuación programar 'Frozen, el reino de hielo', protagonizado por las hermanas Elsa y Anna.

Pero la cadena de Mediaset no tuvo otra ocurrencia que hacer una pausa publicitaria en uno de los momentos más emotivos y deseados por los espectadores. En concreto, interrumpió a Elsa mientras cantaba 'Let it go' (Suéltalo), la famosa canción que caracteriza a la cinta.

Esta mala decisión provocó que numerosos seguidores mostraran su protesta a través de las redes sociales, incluso llegando a convertir el título del film en Trending Topic.