Criticada pregunta de Pablo Motos a Ed Sheeran referente a su físico Ed Sheeran junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / Antena 3 Los fans del cantante tachan de superficial la entrevista que le hizo el presentador de 'El Hormiguero' EL NORTE Martes, 19 diciembre 2017, 17:09

Ed Sheeran acudió anoche al programa de Pablo Motos 'El Hormiguero'. Durante la entrevista, el cantante que lleva más de 9 millones de copias vendidas de su último trabajo 'Divide', habló de su meteórica carrera y también se sometió a otro tipo de preguntas del presentador. Entre otras, le preguntó si era capaz de detectar cuando una canción iba a ser un éxito, a lo que éste le respondió que nunca acertaba porque «creía que 'Shape of you' era mala, imagínate», uno de sus grandes éxitos.

La pregunta que no gustó nada a los seguidores de Ed fue la que hacía referencia al físico del artista: «Cuando te dieron los Grammy, me llamó la atención que dijeron que no eres el prototipo de cantante guaperas que hace canciones de amor, ¿has notado que te ven un poco más guapo, en general, ahora que tienes tanto éxito?».

La respuesta de Sheeran fue más que convincente: «Si ves a todas las estrellas del pop de la historia eran un poco raras de aspecto. Por ejemplo, Elton John, Rod Stewart, David Bowie...tampoco son los típicos guaperas». Una respuesta que no tuvo contestación por parte de Pablo Motos.

Pero el presentador no solo recibió críticas en las redes por esa pregunta, sino por lo superficial de la entrevista a un artista de tal nivel, según recoge Vertele.