Cristina Saavedra atropellada por un coche en La Coruña La presentadora Cristina Saavedra. / La Sexta La presentadora de La Sexta fue arrollada por un vehículo cuando atravesaba un paso de peatones con su sobrino EL NORTE Lunes, 20 noviembre 2017, 18:09

La presentadora de La Sexta Noticias, Cristina Saavedra, y su sobrino fueron atropellados por un vehículo mientras pasaban por un paso de peatones en la localidad coruñesa de Sada. Afortunadamente, todose quedó solamente en un buen susto, según recoge 'Bekia'.

Saavedra fue quien informó a las redes sociales de lo ocurrido. «Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien. Yo lo estaré pronto», escribió en Twitter, tranquilizando a sus seguidores.

La presentadora también se refirió a los ciudadanos que le ayudaron: «A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas».