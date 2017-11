Cristina Pedroche, satisfecha con su vestido para las Campanadas Pedroche junto a Chicote en las Campanadas del año pasado. / Antena 3 Estará acompañada, una vez más, por el chef Alberto Chicote EL NORTE Jueves, 16 noviembre 2017, 12:55

Cristina Pedroche, un año más, será la encargada de presentar las Campanadas de Nochevieaja junto al chef Alberto Chicote. Su popularidad ha hecho que Atresmedia vuelva a elegirla para una de las noches más especiales del año. Pero no solo se ha fijado en ella en una fechas tan señaladas este grupo de comunicación, también la firma GHD la ha elegido para ser la imagen de la campaña de Navidad, según recoge 'ABC'.

Los medios que acudieron a la presentación no dudaron en preguntarle por el vestido que lucirá en Nochevieja que en los últimos años ha levantado tanta espectación como las propias uvas. «El otro día fui a la primera prueba y fue la mejor primera prueba que he hecho en estos cuatro años, estoy muy feliz porque creo que han cogido exactamente la idea que yo tenía desde el 3 de enero, porque soy así, no sé si daré las Campanadas el año que viene pero si las diera tengo ya cinco o seis ideas», contó Pedroche a Europa Press.

Sobre su compañía para la última noche del año ante las cámaras, ha dicho que «a mí los cocineros se me dan bien. Yo con Chicote muy bien, Alberto es una magnífica persona y es muy buen presentador y el año pasado nos lo pasamos muy bien y cuando me dijeron que íbamos a repetir, yo feliz».

En esa noche mágica muy cerca de ella, en bambalinas, estará su marido, David Muñoz, pero no así sus padres que la verán desde la televisión de su casa. «Solo estaré con David porque es un sitio muy pequeño y a mí me gusta que me vean mis padres. Cuando vienen a 'Zapeando' y se quedan detrás lo ves en un monitor pequeño, hay ruido y no lo ves igual que si estás en casa. Y dar las Campanadas para mí es algo muy especial, algo en lo que llevo trabajando mucho tiempo con el vestido, con el show y es verdad que mi madre ese día, como muchos españoles, está que si quitando los platos, mi padre pelando las uvas y no se enteran muy bien, luego el día 1 se toman las uvas otra vez conmigo y nos lo tomamos todos juntos».