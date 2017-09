Cristina Pedroche no quiere ser madre...por el momento Cristina Pedroche. / Instagram La colaboradora de 'Zapeando' más enamorada que nunca de David Muñoz, dos años después de su boda EL NORTE Miércoles, 27 septiembre 2017, 11:20

Cristina Pedroche vive uno de los momentos más felices de su vida. A sus colaboraciones en el programa 'Zapeando' de La Sexta se unen sus compromisos publicitarios como es el caso de la presentación de cruces de la firma Morellato con la que colabora y que ella ha inspirado. A todo ello habría que sumar su vida privada junto al chef David Muñoz que está consiguiendo importantes logros profesionales con su restaurante Street XO en Londres. «Estamos muy contentos que un barrio tan posh haya entendido el concepto de David», confiesa Cristina. Está claro que la televisiva es una gran apoyo para el chef madrileña, aunque como dice ella ese apoyo llega hasta la cocina: «No, no, yo no para qué voy a aprender a hacer un plato si él lo hace diez veces mejor».

Cristina y David, tal y como recuerda el portal 'Chance', han cumplido su segundo aniversario de boda y ella reconoce que cada día que pasa están un poco más enamorados: «Nosotros vamos a más, cuando llevábamos un año y pensaba que no se le podía querer más, pues nosotros más», aunque en lo que se refiere a aumentar su familia ha querido dejarlo claro: «Lo he mirado en la agenda y no me aparece. De momento no porque somos dos personas que queremos vivir, tenemos mucho trabajo ahora no hay tiempo para niños»