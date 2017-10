Cristina Pedroche se apunta al diálogo en Cataluña Ha concedido una entrevista a una revista con motivo de la campaña contra el cáncer de mama #Puedoseryo EL NORTE Sábado, 14 octubre 2017, 17:51

Resulta extraño como se analiza hasta la última palabra pronunciada por Cristina Pedroche. Su popularidad conlleva una gran presión. Aun así, la presentadora no para de prestar su imagen a diferentes causas. La última -hasta la fecha- es #Puedoseryo, para concienciar sobre los peligros del cáncer de mama.

Con este motivo ha concedido una entrevista a la revista Yo Dona donde habla del cáncer y de la importancia que la prevención tiene sino también de temas de actualidad como la corrupción, los refugiados y, como no, Cataluña.

Cuando, en la entrevista le recuerdan que el pecado nacional es la envidia ella no está de acuerdo. "De los españoles también dicen que somos vagos pero yo estoy rodeada de gente que trabaja muchísimo. Somos un país maravilloso y deberíamos decírnoslo más", responde.

Y también se moja con Cataluña. Ha manifestado que le preocupa que se robe, en referencia a los casos de corrupción, que no existan plazas en las guarderías o que las camas de los hospitales sean insuficientes. También se pregunta por los refugiados: "¿no iban a venir, dónde están?". Y añade: "Estamos tan enfocados en Cataluña que lo demás es como si no existiera. No sé cómo se va a salir de esto, pero bien no va a ser. Tenemos una comunidad que para mí es española, que quiere hablar, y digo yo que deberíamos escucharles. Pero no, se hace todo lo contrario".