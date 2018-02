Cristina Castaño publica en Instagram una foto con Froilán Cristina Castaño, protagoniza 'Cuerpo de élite'. / Antena 3 La actriz gallega ha estrenado su nueva ficción 'Cuerpo de élite', cuya primera misión fue rescatar al 'sobrino' del rey EL NORTE Miércoles, 14 febrero 2018, 14:59

Cristina Castaño se está mostrando muy activa en su perfil de Instagram durante estos últimos tiempos. Si hace unos días provocaba la polémica con un fotografía en la que aparece en topless, ahora vuelve a llamar la atención con otra imagen en la que está acompañada por Froilán.

La instantánea es un guiño al primer capítulo de 'Cuerpo de élite' en el que participa la actriz gallega. Castaño, en esta nueva comedia de Antena 3, interpreta el papel de un boina verde, cuya primera misión fue rescatar al sobrino del rey de España, aunque realmente no estaba secuestrado. Estaba de fiesta.

Junto a la imagen de Froilán, que ya acumula 30.00 'me gusta', la actriz ha escrito: «He aquí una prueba de cómo me gusta prepararme los personajes. Puro método. Este guiño no lo entenderá todo el mundo. Sólo los 4.200.000 espectadores que vieron el primer capítulo de Cuerpo de élite. Por cierto, gracias. Por cierto, mañana a las 22:40 emitimos el segundo. En Antena 3. Por cierto, Froilán, el de verdad, un encanto conmigo».