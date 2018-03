Cristiano Ronaldo responde a Miss Bum Bum 2016 Cristiano Ronaldo con su novia Georgina Rodríguez. / Instagram La modelo brasileña le había acusado de acoso telefónico EL NORTE Jueves, 22 marzo 2018, 15:20

Cristiano Ronaldo no ha aguantado más y ha optado por pronunciarse ante las acusaciones de una modelo brasileña que aseguraba haber sido acosada telefónicamente por el jugador portugués.

El futbolista ha mostrado, a través de Instagram, su desacuerdo con lo ocurrido y afirma que nada de lo que se dice es cierto: «¡No intenten apagar el momento bonito que estoy viviendo con noticias falsas! La vida es buena. Bendecido», comentó Ronaldo, junto a un selfie suyo en blanco y negro, según recoge el portal 'Bekia'.

La publicación fue subida horas después de que el diario 'The Sun' publicara la noticia. Una exclusiva en la que la modelo brasileña Erika, de 20 años, había demandado al futbolista por enviarle mensajes ofensivos e insultos tras no haber aceptado una cita con él. «Me llamaron puta y me dijeron que arruinarían mi vida», comentó, además de añadir que sufrió una fuerte depresión por este asunto: «No podía dormir, comer ni salir a la calle».

Estos hechos sucedieron en 2017, cuando la modelo Miss Bum Bum 2016 acudió a un plató de televisión portugués a contar su tonteos con Cristiano Ronaldo: «Me escribió para decirme que quería conocerme y me invitó a 'descansar' juntos. Nos citamos para el día siguiente pero tuvo problemas con el teléfono móvil y cuando me puse en contacto con él me contestó muy rudo, irritado. No me gustó», comentó.