Cristiano Ronaldo: «Quiero ser actor, en un futuro» Cristiano Ronaldo durante la entrevista con Pedrerol. / Atresmedia El futbolista fue entrevistado por Josep Pedrerol, con quien habló de su posible retirada del fútbol a los 41 años EL NORTE Viernes, 25 mayo 2018, 12:43

Josep Pedrerol entrevistaba en su programa 'El Chiringuito de Jugones' a Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués reveló algunos detalles de su vida privada y algunos de sus sueños, así como la etiqueta de 'chulo' que le persigue, algo que, según él, hace público cuando se quita la camiseta, aunque no lo hace para que le piropeen, sino porque parece que su novia, Georgina Rodríguez, está más que encantada con él: «Cuando me quito la camiseta dicen que soy chulo. A las mujeres les gusta a lo mejor. Mi novia me ha dicho que estoy buenísimo. Lo hago porque me sale, no es algo hecho a propósito».

También han hablado de sus decisiones de futuro y, entre ellas, está retirarse de los campos de fútbol cuando tenga 41 años. Sobre este tema, el futbolista en tono bromista, ha señalado: «¿Yo he dicho eso? Falta mucho porque tengo 23 de edad biológica (más risas) así que todavía queda mucho para eso».

Sorprendentemente, ha desvelado, según recoge el portal 'Bekia', uno de sus sueños cuando deje el fútbol: «Tengo muchos objetivos, quiero ser actor y tengo práctica porque los anuncios te dan mucho, actúo mucho muchas veces, pero nunca seré un actor principal pero puedo hacer partes, tengo el rollo para ser actor».