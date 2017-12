Los creadores de Los Simpson hablan de la edad de Maggie Han pasado 29 temporadas desde su inicio y sigue siendo un bebé EL NORTE Martes, 12 diciembre 2017, 18:28

Con 29 temporadas cumplidas, Los Simpson se han convertido en una de las series más populares de la televisión en todo el mundo. Un éxito que, en gran parte, se debe a su primera temporada emitida en los años 80 y 90, según publica Formulatv.

La familia amarilla ha sabido criticar con humor satírico a la sociedad y cultura norteamericanas, pero hay algún aspecto que genera dudas entre sus seguidores. Entre ellos se encuentra la edad de Maggie. Gran parte de la audiencia se pregunta por qué el icono bebé sigue siendo un bebé después de casi treinta años. Solamente apareció en una ocasión con aspecto de adolescente, 'La boda de Lisa', en la temporada seis.

El director de radio Brian Frink fue el encargado de lanzar la pregunta en Twitter: «Estoy confuso. Es la primera vez que veo 'Los Simpson'. ¿Cómo es que Maggie sigue siendo un bebé con chupete? ¿No debería estar ahora en la Universidad?». Los creadores de la animación no tardaron en contestar: «Esa es la magia de 'Los Simpson'», pero Frank no se quedó satisfecho y comentó: «Pero eso no responde a la pregunta».