'El Cordobés' sigue sin querer saber nada de su hijo Manuel Díaz Manuel Díaz 'El Cordobés'. / Instagram El marido de Virginia Troconis ha presentado en Palma del Río su corrida por su 25 aniversario en el mundo de los toros, en la Casa-Museo de Manuel Benítez EL NORTE Martes, 13 febrero 2018, 12:07

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha presentado en Palma del Río, la corrida de toros mixta que se celebrará en la localidad cordobesa el próximo 10 de marzo y en la que compartirá cartel con Javier Benjumea y la rejoneadora Lea Vicens. Una corrida un tanto especial para el diestro que cumple 25 años en el mundo del toreo.

La presentación tuvo lugar en la Casa-Museo de Manuel Benítez 'El Cordobés'. A pesar del esperado del reencuentro entre padre e hijo, éste no se produjo, en una nueva demostración del hijo de querer aproximar posturas con su padre. Pero por el momento, esto no ha sido posible. Al menos cuenta con el apoyo de su hermano, Julio Benítez que este año no le podrá acompañar por la lesión que sufre en la rodilla, según recoge 'Chance'.

«Él está muy ilusionado, os manda un abrazo y recuerda con mucho cariño el paso del año pasado por esta plaza, fue muy importante para nosotros y creo que pronto estará toreando. A lo mejor nos acompaña este día aunque sea en el tendido».

Sobre el cariño que ha recibido en Palma del Río, el torero ha comentado que siempre se ha sentido muy querido por los vecinos de la localidad que el año pasado le concedieron el premio Al-Andalus en la XXI edición celebrada en el Teatro Coliseo de la ciudad. «Yo me considero de Palma, me han pasado muchas cosas aquí en este último año. He hecho un programa con Bertín, estoy en el Museo Benítez, solo me falta que me pongan de municipal», apuntó el diestro.

Respecto a su 25 aniversario en el mundo de los toros: «Le debo todo lo que tengo al toro, le debo todo lo que soy al toro, el toro me sacó de la calle, si no hubiese sido por eso no sé qué hubiese sido de mi vida, yo estaba predestinado a algo no muy normal, lo que a mí me esperaba era muy duro y el toro me metió en el camino en el que hoy en día me encuentro. Me ha hecho ser un buen hombre, lo considero, un buen padre que es lo que más me importa, un buen marido, un buen amigo y un buen hijo para mi madre, con eso creo que el toro me ha dado más de lo que yo le pueda dar a él».