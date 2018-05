Continúan los problemas de Tristan Thompson con Khloe Kardashian Khloe Kardashian. / Instagram La celebrity ha publicado varios mensajes en Instagram dedicados a su pareja EL NORTE Lunes, 28 mayo 2018, 13:32

Khloe Kardashian ha vuelto a publicar una fotografía junto a su pequeña Tru, que ha titulado 'El pequeño amor de mami'. De esta manera, ratifica lo feliz que se siente con su maternidad, aunque esa felicidad parece que no es la misma con Tristan Thompson.

A pesar de los consejos que recibió del clan Kardashian, Khloe decidió dar una segunda oportunidad a Tristan tras el escándalo de sus infidelidades durante el embarazo de ésta. Pero, por lo que parece, este proceso de reconciliación no está yendo como ella esperaba.

Recientemente, ha compartido varias imágenes en su Instagram Stories en las que parece que elude la relación. Antes de compartir la adorable foto de True, escribía en Instagram: «Puedes ser una buena persona, con un hermoso espíritu, y todavía tener la autoridad de decir a alguien: Me has jodido». Un misterioso mensaje que no ha sido el único: «Has tenido suficientes lecciones. Has sido paciente demasiado tiempo». Sobre este tema, el 'Us Weekly' ha compartido que una segunda fuente cercana a la pareja, señala que Khloe y Tristan discuten todo el tiempo.

Otra pista sobre esta mala relación se desprende de un mensaje de Khloé a su hermana Kim, en el aniversario de Kanye West: «Feliz aniversario Kimye. ¡¡El amor siempre gana!! Con amor, KoKo y True», un mensaje en el que no había rastro de Tristan.