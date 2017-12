Un concursante de 'Firs Dates' 'pillado' por su cita Juancar concursante de 'First Dates'. / Cuatro Marta sabía, por las redes sociales, que Juancar tenía pareja EL NORTE Viernes, 1 diciembre 2017, 13:45

Las sorpresas no dejan de sucederse en el programa 'First Dates' y en su restaurante que se ha convertido en el más famoso de la televisión. En la entrega del pasado 29 de noviembre destacó un encuentro entre Marta y Juancar, que según ella ya tenía pareja.

Juancar llegó al restaurante sin ocultar la verdad: «Estoy con una chica, pero es como una amiga con la que voy teniendo cositas», aunque lo que no sabía era que su cita ya sabía algo: «Le conozco de vista y juraría que tiene pareja porque le sigo a él y a otra chica y suben fotos juntos y besándose», señaló Marta, 'algo' molesta.

Aunque durante la cena demostraron buena sintonía, a la hora de la decisión final todo cambió. Marta le dio un 'no' a su cita. «Nos falta química y te sigo en Instagram y veo que hay una chavala que creo que es tu novia», le dijo a un sorprendido Juancar que intentó salir del paso como pudo: «No es mi novia, nos lo pasamos bien. Es como una amiga pero hay posibilidades... o no las hay. Depende. Quiero conocerla más hasta que yo conozca a alguien que de verdad sí me guste. Pero no cierro puertas a que sea ella u otra persona». Por lo que parece la explicación no convenció a Marta, según recoge Formulatv.