Concha Velasco resolvió un acoso sexual con un rodillazo «en sus partes» Concha Velasco, a su paso por 'Sábado Deluxe'. / Telecinco La actriz vallisoletana habló de una mala experiencia con un productor mexicano, a quien cruzó la cara «con dos guantazos» EL NORTE Lunes, 8 enero 2018, 13:30

A Concha Velasco no le tembló ni el pulso ni la palabra en 'Sábado Deluxe' cuando contó su propia experiencia de acoso sexual. El protagonista, un productor mexicano, que quiso propasarse con la actriz vallisoletana, como recoge la web de 'ABC'.

Pero Concha Velasco no es una mujer que se arruga ante la adversidad, y supo resolverlo a su manera. «Le di con la rodilla en sus partes y le crucé la cara con dos guantazos». Pero, como ha sido costumbre hasta estos momentos, la actriz no denunció el acoso: «Él pensó que yo lo iba a contar pero no era el momento de contarlo, ni ahora diré su nombre. Cuento lo que pasó porque viene bien que se sepa el acoso que sufren muchas mujeres».

La entrevista dio un giro cuando el programa desveló quien, supuestamente, era ese productor mexicano, e incluso llegó a calificarle como «el amor de su vida». Éste, siempre según 'Sábado Deluxe', responde a las iniciales de F. A., y pudo ser alguien muy importante en la vida de Concha Velasco de no ser porque él tenía mujer e hijos y jamás los abandonó por la actriz, provocándole un gran dolor.

Esta información no le hizo gracia a Concha, que mostró su descontento y cortó de raíz la noticia, asegurando que el único hombre de su vida fue Paco Marsó, y que después de él no hubo ningún otro. La actriz concluyó asegurando que está cerrada al amor.