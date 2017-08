Concha Velasco: «No quiero novio, no lo necesito» Concha Velasco fue la invitada de 'Sábado Deluxe'. / Telecinco La actriz vallisoletana fue entrevistada en 'Sábado Deluxe' EL NORTE Lunes, 21 agosto 2017, 11:36

Concha Velasco fue la invitada estrella de 'Sábado Deluxe'. Durante la entrevista, la actriz vallisoletana habló de su vida en general, haciendo siempre gala de su sinceridad. En la amplia conversación que mantuvo con la presentadora María Patiño y los colaboradores del programa repasó su carrera profesional y también tuvo tiempo para hablar de sus hijos y nieto, según recoge el portal Bekia.

La artista, de 77 años y separada desde 2005, aseguró que prefiere seguir sin pareja: «No quiero novio, no lo necesito, estoy muy bien como estoy» y, además, apuntó: «Los señores de mi edad no están ni tan jóvenes ni tan guapos como yo». También hizo hincapié en que sigue siendo una persona coqueta: «Me acuesto pintada como un coche, no quiero que mi nieto me vea mal. Me llama la abuela guapa, así que fíjate»

Concha Velasco recordó a su difunto exmarido Paco Marsó, aunque ha dejado claro que no le gusta hablar de él. No obstante, confiesa que le sigue queriendo y tiene en su casa una foto suya para no olvidarle. Tampoco ha olvidado la oportunidad de admirarle como el mejor productor que ha tenido.

Su carrera, repleta de éxitos, le ha llevado a que el próximo 15 de septiembre recoga su segundo Premio Nacional de Teatro por su carrera artística.