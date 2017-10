Los compañeros de Laura, en 'GH Revolution', descubren su transexualidad Laura, junto con otros compañeros de 'GH Revolution'. / Telecinco.es La madre de la concursante confirmó el secreto en el plató del programa de Telecinco EL NORTE Miércoles, 4 octubre 2017, 18:03

Lo que se sabía fuera de Guadalix de la Sierra gracias a la madre de Laura ahora se ha descubierto dentro de la casa. Muchos compañeros de la joven hablan, abiertamente, sobre la posibilidad de que ésta sea transexual.

Fue Kiko Hernández quien descubrió el secreto que guardaba Laura, confirmado por la madre de la joven, sorprendida por la difusión y la repercusión de la noticia.

Ahora, como recoge la web de 'Bekia', Dani, Juan, Pilar y Petra no tienen ninguna duda de que Laura está operada, mientras que Carlos y Cristian F no se lo esperaban. Entre los concursantes existe también cierta preocupación porque Javi parece encaprichado con Laura y no dudan en que éste se llevará una buena sorpresa cuando se entere de su 'secreto'.

La verdad es que Laura ha 'cautivado' a más de uno. Daniel es uno de ellos, y el otro es Maico, quien se siente atraído por ella, aunque le frena la edad.