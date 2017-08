Ada Colau oficia la boda de Silvia Abril y Andreu Buenafuente Andreu Buenafuente con Silvia Abril. / Efe Después de más de diez años juntos y una niña en común, la pareja se ha dado el 'sí quiero' EL NORTE Lunes, 21 agosto 2017, 17:46

Andreu Buenafuente y Silvia Abril, después de una década juntos y una hija en común, se han casado. Por el momento, ninguno de los dos protagonistas de la historia se ha pronunciado al respecto, aunque quien sí lo ha hecho ha sido una de las invitadas, Concha Velasco, según publica Hola.com

La artista vallisoletana, durante su entrevista en 'Sábado Deluxe, el pasado 19 de agosto, señaló que había asistido recientemente a la boda de Buenafuente y Silvia Abril, que fue oficiada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Son padres de una niña, Joana, de cuatro años. Ambos se conocieron hace once años, cuando el presentador fichó a la actriz como colaboradora de uno de sus programas y en el que ella interpretaba a la niña de Shrek. «Sí, me enamoré de ella. Una vez se acercó a mi mesa, en directo en el programa, disfrazada, se levantó la falda y en realidad me miró con cara de Silvia, no de niña de Shrek. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Después quedamos y hablamos mucho, cenamos, seguimos hablando. Fuimos a casa, seguimos hablando…, y le dije: ‘Nos deberíamos dar un beso ya’. Y en ese momento empezamos a salir», contó Buenafuente en Còmics Show, el programa de Àngel Llàcer para TV3.

Residentes en la pequeña localidad de Cabrera del Mar, pasan gran parte del tiempo en Madrid por motivos laborales, lo que le ha llevado a comentar a la actriz, en tono de broma, que lleva «una doble vida». «He decidido tenerlo todo por duplicado, sí, he tenido que adoptar una niña, hay gente que se pasa tres años esperando y a mí me la han dado super rápido. Tenerlo todo por duplicado te facilita que, si te dejas algo en alguna ciudad o en la otra, pues no pasa nada. Y con Andreu pues lo llevo bien, por duplicado también, tengo un sustituto en Barcelona y nos va mejor como pareja», comenta.