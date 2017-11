El clan Preysler-Vargas Llosa en pie de guerra Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. / Efe Las familias politícas de la 'socialité' no la ven con buenos ojos EL NORTE Viernes, 24 noviembre 2017, 18:24

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa están pasando por su peor momento como pareja, cuando faltan escasos quince días para la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco.

El 13 de noviembre la pareja acudió a un evento en Nueva York, en el que también estuvieron los hijos del escritor, Álvaro y Gonzalo. Isabel y Mario fueron fotografiados con total naturalidad junto a las nietas del escritor. Unas imágenes que posteriormente salieron publicadas en la revista 'Hola!', algo que no gustó al hijo menor de Vargas Llosa que explicó en una carta en 'La Otra Crónica' su descontento, a la vez que culpaba a Isabel, según recoge 'Chance'.

«Mis hijas y yo estamos muy sorprendidos con las fotos que se publicaron en la revista ¡Hola! el día de hoy. Mis hijas no tenían idea que habría periodistas en el homenaje académico a su abuelo en Nueva York, y mucho menos que ¡Hola! publicaría fotos de ellas con la señora Preysler. De lo contrario, no hubiesen aceptado ir al premio. Si lo hicieron, es exclusivamente por el cariño y admiración que le tienen a su abuelo», comentaba en un comunicado, en el que añadía: «En estos dos años y medio desde que comenzó su relación con mi padre, la señora Preysler no ha invitado ni una sola vez a mis hijas a comer o a cenar en privado para poder conocerlas».

El comunicado ha sido respondido por el escritor en otra carta en la que defiende a su pareja: «El 11 de noviembre la Getty Foundation me honró con una medalla en la Morgan Library de Nueva York, en una cena a la que asistieron, además de mi hijo Álvaro y su esposa Susana, mis nietas Josefina, Aitana y Ariadna. Las tres sabían perfectamente que yo estaría acompañado por Isabel y yo mismo les advertí que habría fotógrafos en el acto. Me alegró que, pese a ello, las tres, que son mayores de edad, se empeñaran en asistir. Sugerir que cayeron en una emboscada o que 'la señora Preysler' se benefició económicamente con aquellas fotografías es una calumnia. También es falso que Isabel no haya tenido gestos cariñosos con mis nietas. Hace muy poco, a pedido de ellas, las hizo invitar en Boston a un concierto de su hijo Enrique, quien las recibió y se fotografió con ellas. No haré ninguna otra declaración sobre este asunto».

Por otra parte, su hijo Álvaro ha querido pedir disculpas por las palabras de su hermano y ha asegurado que Isabel siempre ha sido muy atenta con su familia: «Todos los miembros de mi familia que estuvimos en ese honroso evento sabíamos quiénes estarían allí y que era un acto muy público. Pido disculpas a mi padre, Isabel y Tamara por las injurias de que han sido objeto hoy a propósito de esa premiación. También agradezco a Isabel y Tamara la generosidad que han tenido para con las nietas de mi padre en el pasado».

Pero este enfrentamiento entre familias no acaba ahí, también Laura Boyer ha roto su silencio para cargar con la que fuera mujer de su padre. El motivo de este lío ha sido la boda de Ana Boyer, ya que ningún miembro de la familia paterna ha sido invitado, según publicaba Lecturas.

Laura culpa a Isabel Preysler de la mala sintonía entre familias, confesando que«se preocupó de que Ana Boyer no nos tuviera cariño».