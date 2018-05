Christian Gálvez se confiesa en 'Chester' Christian Gálvez con Risto Mejide, en 'Chester'. / Cuatro El presentador de 'Pasapalabra' recordó la etapa en la que que tras quedarse sin programa tuvo que trabajar 12 horas diarias, de lunes a domingo, en una juguetería EL NORTE Lunes, 21 mayo 2018, 13:31

Christian Gálvez visitó el pasado domingo el plató de 'Chester' donde mantuvo una conversación con Risto Mejide en la que trató numerosos temas, entre otros de su carrera profesional y de cómo acabó siendo presentador de televisión, además de su pasión por Leonardo Da Vinci y su matrimonio con la exgimnasta olímpica Almudena Cid.

Gálvez recuerdó sus inicios como actor y su primer programa de televisión 'Desesperado Club Social', emitido en Antena 3 de 1999 a 2002, momento en el que pensó que su carrera ya había despegado para siempre: «Ahí pensé que ya lo tenía todo hecho. Este programa terminó por decisiones políticas, pero yo pensé que volverían a llamar. Pero no me llamaron».

A partir de ahí comenzó una etapa complicada y llegó a trabajar alejado de las cámaras: «Llegué a trabajar en una juguetería, de lunes a domingo, 12 horas al día». Poco después se sumó en calidad de reportero a 'Caiga quien caiga' y en 2007 empezó su etapa en 'Pasapalabra' donde continúa.

Este programa le ha dado grandes alegrías, entre ellas y la más importante conocer a su actual esposa Almudena Cid, un momento que describe así: «No llevaba ni un mes haciendo el programa y se me olvidó hasta la mecánica. ¡Fíjate que profesionalidad!».

Respecto a la posibilidad de estrenar paternidad, dejó claro que todavía no era el momento: «Sí me lo planteo, es una de las ilusiones de mi vida. Pero el término paternidad y maternidad sólo te corresponde a un 50%. Ahora no sé si estamos preparados, pero creemos que no es el momento. Almu estuvo veinte años en un gimnasio y se está encontrando a sí misma. Yo no sacrifico lo que tengo con Almu si ella no quiere. Si viene perfecto, se llamará Leonardo u Olympia».