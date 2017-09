Chris Froome muestra su «ridículo cuerpo» desnudo Chris Froome, desnudo, en su bicicleta. The Sun El campeón de la Vuelta y el Tour de Francia ha concedido una entrevista a 'The Sun' y se ha dejado fotografiar sin ropa EL NORTE Martes, 19 septiembre 2017, 15:15

Chris Froome no está contento con su cuerpo. Aunque éste le ha permitido ganar el último Tour y la última Vuelta a España, el británico reconoce en una entrevista a 'The Sun', que sus «proporciones son ridículas. Parte superior del cuerpo flaco y muslos muy desarrollados. Me siento un poco ridículo mirándome en el espejo».

Para constatarlo, se ha dejado fotografiar desnudo subido en su bicicleta, mientras desvela que en las pruebas fisiológicas de 2015, su índice de grasa era de 9.8%, algo que le sorprendió puesto que esperaba un nivel aún más bajo, cosa que pondría en riesgo su salud: «¿Qué pasaría con el sistema inmunológico?», se pregunta.

El ciclista británico es consciente de que, para ganar, debe tener un cuerpo como el que tiene, aunque, como recoge la web de El Comercio, no descarta modificarlo cuando cuelgue la bicicleta: «El poder del peso es clave en lo que hacemos, pero creo que mucha gente está demasiado obsesionada. Estoy deseando entrar en el gimnasio cuando me retire, trabajar los bíceps y obtener algo de hombros para equilibrar las cosas un poco».