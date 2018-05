Chiqui anuncia su embarazo Chiqui, / Telecinco Kiko Hernández, colaborador de 'Sálvame', asegura que su marido Borja Navarro le podría haber sido infiel EL NORTE Jueves, 31 mayo 2018, 11:07

Chiqui está feliz por la llegada a la familia de su segundo hijo, pero una supuesta información sobre su marido podría enturbiar esa felicidad. El esposo de Chiqui, Borja Navarro, acudió al plató de Telecinco para hablar sobre el Maestro Joao cuando se supo la noticia del embarazo de su mujer.

Ahora, Kiko Hernández, uno de los colaboradores de 'Sálvame', ha comentado que tiene en su móvil varias imágenes que demostrarían que Borja le habría vuelto a ser infiel a su pareja: «Si el 50% de lo que me dicen es verdad, podría poner en peligro estos cinco años de matrimonio», aseguró Kiko.

Tras esta información, Chiqui entró rápidamente en conexión desde su casa y el nerviosismo comenzó a verse reflejado en el rostro de Borja. Chiqui, no obstante, todavía quería creer las palabras de su pareja: «Yo ahora mismo me fio de él. Le perdoné cuando vine a la isla y ahora no le perdonaría. Yo sé que de mí no va salir nada, ya de él, que hable él».

Kiko Hernández ha querido arreglar algo el desaguisado y ha señalado: «Si no quieres volver a las andadas, sal de la sala VIP, llama a Chiqui y habla con ella». Borja, con su actitud y verbo escaso, se dirigió al colaborador de 'Sálvame' para decirle: «Si tú dices que tienes unas fotos quiero que me las enseñes, yo no he hecho nada. Me hago un polígrafo gratis». Mientras tanto, Chiqui quiso acabar con el tema: «Yo te digo una cosa Borja, yo tengo clara una cosa: de mí no van a sacar nada. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie».