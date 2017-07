China Suárez está embarazada La China Suárez. / Twitter La ex de David Bisbal ha confirmado que se encuentra casi de tres meses EL NORTE Jueves, 27 julio 2017, 12:25

Hace una semanas comenzaron los rumores sobre un posible embarazo de la China Suárez, la ex de David Bisbal. La noticia acabó de confirmarse el pasado domingo, cuando Marcelo Polino le preguntó a la actriz: «¿Estás embarazada?» y ella respondió «A vos no te puedo mentir. Sí».

Durante la entrevista, la China apuntó que está embarazada de algo menos de tres meses y que se encuentra más sensible que nunca, lo que le lleva a llorar por todo. También contó que la primera en percatarse que estaba embarazada fue su hija Rufina, de cuatro años, fruto de su matrimonio con Nicolás Cabré, del grupo Teen Angels. «Yo me estaba cambiando y ella me miraba mucho, hasta que me dijo 'mamá, vos tenés un bebé en la panza' y se emocionó como una abuela».

La 'China' y Benjamín Vicuña comenzaron su relación inmersos en la polémica. Poco después de hacerse pública se rumoreó que el noviazgo entre la argentina y David Bisbal había llegado a su fin por las infidelidades de ella. Ese mal sabor de boca con el que acabó la relación, fue similar a los inicios con Vicuña. La relación entre ambos comenzó cuando éste todavía estaba casado con Carolina Ardohain, más conocida como Pampita ante las cámaras. Al enterarse de la infidelidad, ésta lo extendió por las redes sociales donde contó que los pilló en el plató de rodaje: «Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del 'motorhome' y vi lo peor que podía ver una mujer».

Según fuentes de la producción del film, en el que trabajaban Suárez y Vicuña, Pampita habría amenazado a la China e, incluso, intentó ahogarla, tal y como recogió Vanitatis.