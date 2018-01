'Chico malo', la canción de Aitana y Ana Guerra para Eurovisión pasa a llamarse 'Lo malo' Ana Guerra y Aitana, concursantes que interpretarán 'Lo malo'. / TVE Su nombre coincidía con el de una marca comercial registrada y la organización ha querido evitar problemas legales EL NORTE Viernes, 26 enero 2018, 14:37

Nueve son los temas preseleccionados para representar a España en el Festival de Eurovisión y cuyo primer pase ya pudimos ver el pasado jueves 25 de enero. Cuando faltan algo más de 72 horas para que se suban al escenario se ha producido un pequeño cambio, concretamente que afecta al dúo de Aitana y Ana Guerra. El tema que iban a cantar 'Chico malo' ha tenido que cambiar de nombre, ya que coincidía con el de una marca registrada. La dirección ha optado por llamarlo 'Lo malo' para evitar problemas legales, según recoge Formulatv.

Al conocer los temas que les habían tocado en suerte, los comentarios de los participantes no se hicieron esperar, los más destacados fueron los de Ana Guerra y Aitana que no parecían muy conformes con la canción que les había tocado. Su disconformidad acabó en una pequeña bronca con la Directora de la Academia Noemí Galera y Manu Guix. Para que la cosa no fuera a mayores, la cantante Brisa Fenoy quiso apoyar a los dos publicando un mensaje en Twitter: «Adoro a mis chicas Aitana y Ana Guerra. Totalmente normal lo que les está pasando con la canción. Mañana las ayudaré en todo lo que pueda para que hagan la canción suya, que es el único objetivo. La sacaran adelante 100%»