'Chicharito' quiere conquistar a Andrea Duro Javier 'Chicharito' Hernández. / Efe Un intercambio de mensajes en Instagram ha levantado las sospechas sobre una posible relación EL NORTE Viernes, 28 julio 2017, 17:59

Las cosas cambian de un día para otro y, en ocasiones, no son lo que parecen. Estas sentencias se las podríamos aplicar a la relación entre Andrea Duro y su novio Adrián Ríos que parecía estar más que afianzada a raíz de los tiernos mensajes que se dedicaban el uno al otro a través de las redes sociales, pero el tiempo lo aclara todo. Parece que esa idílica situación que nos 'vendieron' en invierno ya no es tal unos meses después, como lo demuestra que Andrea no haya tenido ningún problema en ponerse a ligar con el futbolista Javier 'Chicharito' Hernández , por internet, según recoge el portal 'Bekia'.

Ayer, 27 de julio, la actriz publicaba en su cuenta de Instagram una foto de la Torre Eiffel de París. Hasta aquí todo normal, hasta que entre los comentarios apareció uno del futbolista mexicano que decía: «Hola quiero conocerte, ¿me dejas?» y la actriz contestó: «Ah, ¿sí? Pensaba que ya me conocías». Esa respuesta fue el detonante para que los seguidores de la actriz la bombardearan a preguntas para saber si existía una relación entre elllos.

Para dar más morbo al asunto, horas después Chicharito publicaba una foto posando con una misteriosa mujer a la que no se le ve el rostro. La jove mira hacia un río que podría ser perfectamente el Sena, dejando la puerta abierta a la hipótesis de que los dos están juntos.