Chicharito molesta a algunos de su fans con sus comentarios

EL NORTE Viernes, 6 octubre 2017, 19:11

Chicharito está viviendo una etapa inolvidable junto a su chica Andrea Duro

Chicharito está viviendo una etapa inolvidable junto a su chica Andrea Duro, pero esta situación, que es ideal para la pareja, está siendo criticada por un sector de los fans del futbolista mexicano y, sobre todo, a raíz de su última publicación en Instagram en la que ha subido una instantánea junto a su novia, acompañada del mensaje: «Les desearía lo mejor. Pero me lo he quedado yo. Love you @andreaduro».

Algunos de sus seguidores dudan sobre el tiempo que va a durar esta pareja, con comentarios como: «Que poquito les dura el amor a los famosos, hoy están amando a una, se separan en un mes y a la semana ya dicen que aman a otra» o «te doy un año lo máximo para que la dejes».