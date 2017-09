Chicharito, enamoradísimo de Andrea Duro Chicharito con Andrea Duro. / Instagram El futbolista mexicano ha exclamado en las redes sociales: «Eres jodidamente perfecta» EL NORTE Martes, 5 septiembre 2017, 13:11

Chicharito ha encontrado su media naranja perfecta. Sus comentarios en las redes sociales no dejan lugar a dudas. En uno de sus comentarios se puede leer: «Eres jodidamente perfecta. Cuando ríes, cuando caminas, cuando piensas, cuando guardas secretos, cuando escuchas», pero eso no es todo, el futbolista sigue: «No conozco una forma mejor de hacer las cosas que todas las tuyas. Y no dejes que nadie, nunca, te diga lo contrario: eres perfecta. Y yo no voy a dejar de repetírtelo nunca. Así que si se te olvida ven a buscarme». Aunque estas eran palabras copiadas de Internet, también aportó algo de su cosecha propia: «Estoy completamente enamorado de ti».

Ella no desentona tampoco a la hora de dedicar elogios a su chico. A la pareja ya se le ha visto junta paseando por la capital de España entre risas y complicidad y comiéndose un bocadillo de jamón, tal y como publica 'Bekia'.