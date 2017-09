Las chicas de 'Velvet Collection' posan como 'niñas malas' Logo de 'Velvet Collección'. / Movistar+ Patricia Conde ha publicado en Instagram una divertida fotografía que deja entrever la buena sintonía que existe entre las intérpretes de la serie EL NORTE Viernes, 1 septiembre 2017, 19:28

Patricia Conde, la Brigitte Bardot de la serie 'Velvet Collección', de Movistar+, ha compartido con sus seguidores en las redes sociales una imagen en la que apararece con sus compañeras de la serie, demostrando la buena sintonía que existe entre todas ellas.

En la instantánea publicada en Instagram aparecen la propia Patricia Conde, junto a Marta Torné, Marta Hazas, Megan Montaner y Mónica Cruz de pie, apoyadas en una reja y con una actitud provocadora. Tal es la imagen que dan que la han bautizado con el nombre de 'Velvet is the new black', haciendo referencia a la carcelería de Netflix, según describe el portal 'Vertele'.

La actriz Marta Hazas describe su actitud como «macarra, dura y disparatada», mientras que Megan Montaner apunta que «así nos las gastamos».