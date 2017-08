La chica de Chicfy se lamenta de ser rechazada en los castings Coral González, la famosa chica de Chicfy. / Instagram La modelo vallisoletana comenta: «Soy bajita y me han echado de castings por la estatura, por tener pecho, culo... ¡Es una pena!» EL NORTE Jueves, 31 agosto 2017, 17:33

La modelo Coral González, más conocido como la chica de Chicfy, es una de las modelos más reconocidas por los telespectadores gracias al anuncio que puso de moda la frase: «Claro que sí, guapi».

Tras ser tanteada para participar en la nueva edición de 'Supervivientes', la vallisoletana explica las razones que le han llevado a declinar la invitación: «Quiero que se me reconozca por mi trabajo y no por mi cara bonita o porque me he hecho famosa en un anuncio», apunta.

También ha señalado que su pasado le ha afectado mucho y para recuperarse se ha refugiado en el mundo del baile. «Me he criado sin padre y eso te afecta mucho. La ausencia de mi padre me llevó a refugiarme en la gimnasia, en la danza...».

En una entrevista que ha concedido a la revista 'Lecturas' señala que, debido al popular anuncio, nadie la llama por su nombre: «Es como si ya no fuera una persona. Soy una marca». También se lamenta de que en muchos castings ha sido rechazada por no cumplir algún requisito físico: «Este mundo no es fácil. Soy bajita y me han echado de castings por la estatura, por tener pecho, culo... ¡Es una pena!» . A pesar de todo, ella está contenta con su físico: «Me miran el culo, pero para eso lo tengo. Es muy bonito y lo muevo genial. El pecho también.Todo natural. Muevo el culo como lo hago y resulta que es un bombazo».