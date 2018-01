Chenoa sufre un accidente en la cocina Chenoa explica a sus compañeros de 'Zapeando' cómo fue su accidente. / La Sexta La cantante aparece lesionada en 'Zapeando' donde explicó lo sucedido durante estas navidades EL NORTE Lunes, 8 enero 2018, 19:48

Como la herida era bien visible, los compañeros de Chenoa en 'Zapeando' no han podido resistirse a preguntarla qué le había sucedido. La jurado de 'Tu cara me suena' explicó que su accidente doméstico había tenido lugar tras pasar los Reyes en su casa de Mallorca, como recogel a web de 'ecoteuve'.

«Estaba preparando una tortilla y al cortar las patatas se me fue la mano y me corté el dedo. Un corte importante, eh. Empecé a sangrar... y bueno». Chenoa mostró a sus compañeros de La Sexta su dedo vendado. «Empezó a salir sangre de todos lados», mientras explicó que aún no ha encontrado un trozo de dedo.

Sus compañeros le han quitado hierro al asunto y han comenzado a hacer bromas: «¡Alguien se ha comido un trozo de Chenoa!», «Como en el roscón de Reyes... ¡el que encuentre el trozo de dedo paga la tortilla!», bromeó Ana Morgade.