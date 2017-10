Chenoa confiesa cómo fue su primer beso con David Bisbal La cantante Chenoa / R. Gutierrez Anoche la cantante promocionó su libro 'Deperfectos perfectos' en El Hormiguero EL NORTE Valladolid Jueves, 12 octubre 2017, 12:06

La cantante Chenoa ha promocionado anoche su libro "Desperfectos perfectos" en el programa 'El Hormiguero'. La publicación trata sobre su vida sentimental hasta la fecha, entre otras cosas. Sin duda, lo que más polémica ha suscitado ha sido la parte en la que da su versión de cómo fue su relación con David Bisbal.

El presentador preguntó cómo fue el primer beso con el almeriense y ella explicó que había sido en la academia de 'Operación Triunfo'. «Había momentos de miradas y de no atrevernos, hasta que nos dimos un besito», narraba. Además, comentó que lo primero que le dijo Bisbal fue un sutil «qué guapa eres», algo que ruborizó a la cantante: «Éramos muy jóvenes y había un punto adolescente», según informa Fórmulatv.

La cantante ha confesado que ella llevó la iniciativa cuando él se encontraba durmiendo la siesta y ella trepó hasta su litera para darle el primer beso: «Fue una sensación de sorpresa y agrado», reconoció. Chenoa asegura que no lo ha contado todo «porque creía que no era necesario».

Finalmente, también ha hablado sobre la ruptura, donde le ha dado un punto de normalidad: «No me arrepiento de nada de lo que he amado. Se hizo lo mejor que se pudo y se hizo mal. Pero después de muchos años ya las digieres de otra manera», afirma. Para terminar con sus palabras sobre Bisbal, la cantante afirmó que no se habían visto desde la ruptura: «La primera vez que nos vimos después de todo eso fue antes de 'OT. El reencuentro' y lo vi más bajito», confiesa la cantante.