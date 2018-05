Chelo García Cortés llama «imbécil» a Paz Padilla Chelo García Cortés, disfrazada de Pinocho en 'Sálvame'. / Telecinco La presentadora de 'Sálvame' ha mostrado su disgusto EL NORTE Miércoles, 23 mayo 2018, 12:54

El martes, 22 de mayo, 'Sálvame' quiso recordar el 72 aniversario del estreno de la película 'Pinocho' por lo que decidieron disfrazar a Chelo García Cortés del personaje, lo que provocó que la colaboradora estuviera durante toda la tarde malhumorada, como quedó demostrado cuando Kiko Hernández se acercó a gastarle una broma por la nariz que le habían colocado y la colaboradora rompió a llorar. Pero Paz Padilla no debió percatarse de su estado de ánimo y continuó bromeando. El realizador del programa había puesto a la colaboradora la cara de color verde, y la presentadora, de broma, decía: «Mirad, se ha puesto verde, va a llorar porque no aguanta más, se ha puesto verde», decía la presentadora, sin darse cuenta de que la colaboradora le había dedicado unas palabras no muy bonitas.

Al volver de un vídeo, Paz Padilla le reprochó esas palabras: «Chelo, me has insultado. Estoy haciendo mi trabajo, yo no me he metido contigo, y si me tienes que insultar, me lo dices fuera de cámara y a la cara, porque en casa se ha visto y se ha escuchado y en Twitter lo acaban de poner». Pero Chelo negaba todo: «Yo no he dicho nada, ni siquiera me ha escuchado Gema, que la tengo al lado», pero Padilla seguía en sus trece: «No voy a decir lo que has dicho, no lo voy a decir, con todas las veces que he confiado en ti y me demuestras como eres. Me has insultado en cámara».

El programa volvía a repetir el trozo y se veía lo que le dedicaba Chelo García-Cortes: «Es imbécil, es imbécil», decía sobre Paz Padilla, por lo que no le quedaba otra que disculparse: «Ahora lo veo, te pido disculpas, pero en ese momento estaba ya que no podía más. Te pido disculpas porque lo he dicho sin sonido, pero lo he dicho. Te voy a decir una cosa: yo lo he hecho muy mal, pero creo que en los años que llevamos trabajando contigo nos hemos dicho de todo». Paz Padilla no estuvo del todo satisfecha con el perdón: «Yo nunca, y si quieres, se lo dices a los directores que son los que me dicen que le gaste bromas».

Padilla le aconsejaba que se revelase contra quien quisiera, pero no contra ella. «¿A nadie se nos ha escapado nada? Yo estoy pidiendo públicamente disculpas», decía Chelo, con lo que se daba fin a la discusión, no sin darse un abrazo las protagonistas.